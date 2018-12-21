Евросоюз продлил экономические санкции против России еще на шесть месяцев

Экономические санкции ЕС в отношении РФ продлены до 31 июля 2019 года, фото: Politicua.com

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Европейский Союз официально продлил введенные против России экономические санкции еще на шесть месяцев.

Таким образом, строк их действия теперь оканчивается 31 июля 2019 года. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

Отмечается, что это решение базировалось на обновленной информации о состоянии выполнения Россией минских соглашений, предоставленной президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель во время саммита ЕС в Брюсселе 13−14 декабря.

Поскольку прогресса в этом вопросе не наблюдается, сегодня Европейский Совет единогласно принял решение о продлении санкций.

Европейские санкции включают финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного применения.

Впервые их ввели 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на агрессию России в отношении Украины. С тех пор срок действия санкций постоянно продлевался.

Кроме экономических санкций, ЕС также ввел индивидуальные ограничительные меры в отношении ряда юридических и физических лиц из РФ.

Напомним, вчера дипломаты Евросоюза поддержали введение санкций в отношении россиян, причастных к применению химического оружия на территории Великобритании весной этого года. Под санкции попадут пятеро россиян, среди них известные офицеры ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов.