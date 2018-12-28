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Ракурс
За вербування українок у секс-рабство до Італії прикарпатець отримав 5 років в'язниці. Фото: Weacom.ru

За вербування українок у секс-рабство до Італії прикарпатець на 5 років загримів до в’язниці

28 гру 2018, 14:12
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Прикарпатця, який вербував і відправляв українок у секс-рабство до Італії, засуджено до п’яти років в’язниці з конфіскацією майна. Таке рішення ухвалив Першотравневий районний суд Чернівців.

Зловмисника визнано винним у торгівлі людьми за ч. 2 ст. 149 КК України, повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.

Упродовж 2017 року 27-річний мешканець Буковини через соціальні мережі знаходив і вербував жінок до виїзду за кордон та надання сексуальних послуг.

Унаслідок дій чоловіка постраждали четверо українок віком від 20 до 24 років. Усі жінки перебували у складному матеріальному становищі й не мали постійної роботи.

Як повідомляв «Ракурс», раніше на Одещині з рабської ферми звільнили майже 100 осіб. Люди протягом декількох років безкоштовно працювали на сільськогосподарському підприємстві.

Джерело: Ракурс


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