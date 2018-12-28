Російська ракета «Протон-М» не дотягнула секретний супутник до орбіти

Ракета "Протон-М", фото — "Военное обозрение"

https://racurs.ua/ua/n116233-rosiyska-raketa-proton-m-ne-dotyagnula-sekretnyy-suputnyk-do-orbity.html

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Ракета «Протон-М» недовивела на розрахункову орбіту секретний супутник російських Військово-космічних військ.

Про те, що розгінний блок «Бриз-М», який є частиною ракети «Протон-М», недовивів військовий супутник «Космос-2533», повідомило РІА «Новини» з посиланням на джерело в ракетно-космічній галузі.

Орбіта, на якій опинився супутник, виявилася дещо нижчою за очікувану.

Джерело зазначило, що ситуація не є катастрофічною, адже запаси палива на борту супутника дозволяють компенсувати дефіцит висоти, на якій літатиме супутник.

Ракета-носій важкого класу з військовим супутником стартувала 21 грудня. Про будь-які недоліки російські ЗМІ та військові не повідомляли, зазначаючи, що всі передстартові операції і сам старт «Протон-М» відбулися у штатному режимі.

Росіяни запевняли, що через десять хвилин після старту космічна головна частина в складі розгінного блоку «Бриз-М» і космічного апарату штатно відокремилась від «Протон-М», а саме виведення космічного апарату на розрахункову орбіту зайняло кілька годин.

Ракету «Протон-М» і розгінний блок «Бриз-М» продукує одне із найбільших підприємств космічної промисловості РФ — «Центр Хрунічева».

Це не перша військово-космічна невдача Росії у 2018 році. Влітку росіяни поскаржилися на отвори невідомого походження в обшивці Міжнародної космічної станції.

У грудні під час випробувань вибухнула ракета новітнього зенітного комплексу ЗРК С-350 «Витязь». Під час стрільб на «Капустиному Яру» одна з ракет самознищилася в повітрі.

У травні цього року розвідка США повідомляла про невдалі випробування Росією крилатих ракет, які тривали з листопада 2017 року по лютий 2018 року. За цей час було зроблено чотири невдалі запуски.