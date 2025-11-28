У Росії здійснили невдалий запуск балістичної ракети, фото: соціальні мережі

У Росії, ймовірно, сталося невдале випробування балістичної ракети.

Про це сьогодні, 28 листопада, повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали.

Над містом Ясний в Оренбурзькій області РФ, де розташована знаходиться однойменна пускова база новітніх російських балістичних ракет, після вибуху помітили хмару фіолетового диму.

Згодом у соцмережах з’явилося відео, котре, ймовірно, показує момент запуску та падіння цієї ракети під час навчань.

За словами експертів українського проекту Defense Express, такий колір диму притаманний лише ракетам, які використовують токсичне паливо — «аміл» та «гептил». Зокрема, це може бути ракета «Сармат», яку російська влада ще з 2021 року обіцяє «скоро поставити» на бойове чергування.

За іншою версією, це може бути результат невдалого запуску міжконтинентальної балістичної ракети УР-100H з блоком «Авангард». Ракетну базу у Ясному почали переозброювати під комплекс «Авангард» у 2023 році.

Джерело: російські ЗМІ, Defense Express, Special Kherson Cat