Наслідки удару безпілотника у Грозному, скріншот відео

Безпілотник атакував одну з будівель на території військового містечка у Грозному (Чечня, РФ).

Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Це військове містечко розташоване у Байсангурівському районі Грозного. Тут базується полк Росгвардії «Ахмат-Північ».

Відповідні фото та відео вже з’явилися у соцмережах.

Також з’явилися повідомлення про аналогічні прильоти по військових об'єктах у Шатойському районі.