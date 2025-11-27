Новини
Наслідки удару безпілотника у Грозному, скріншот відео

Безпілотник вдарив по розташуванню полку «Ахмат» у Грозному (ВІДЕО)

27 лис 2025, 14:50
999

Безпілотник атакував одну з будівель на території військового містечка у Грозному (Чечня, РФ).

Відповідні відео з’явилися у соцмережах.

Це військове містечко розташоване у Байсангурівському районі Грозного. Тут базується полк Росгвардії «Ахмат-Північ».

Відповідні фото та відео вже з’явилися у соцмережах.

Також з’явилися повідомлення про аналогічні прильоти по військових об'єктах у Шатойському районі.

Джерело: Ракурс


