Наслідки удару безпілотника у Грозному, скріншот відео
Безпілотник вдарив по розташуванню полку «Ахмат» у Грозному (ВІДЕО)
Безпілотник атакував одну з будівель на території військового містечка у Грозному (Чечня, РФ).
Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Це військове містечко розташоване у Байсангурівському районі Грозного. Тут базується полк Росгвардії «Ахмат-Північ».
Також з’явилися повідомлення про аналогічні прильоти по військових об'єктах у Шатойському районі.