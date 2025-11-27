Ракурсhttps://racurs.ua/
Последствия удара беспилотника в Грозном, видео скриншот
Безпілотник атакував одну з будівель на території військового містечка у Грозному (Чечня, РФ).
Відповідні відео з’явилися у соцмережах.
Це військове містечко розташоване у Байсангурівському районі Грозного. Тут базується полк Росгвардії «Ахмат-Північ».
Відповідні фото та відео вже з’явилися у соцмережах.
Також з’явилися повідомлення про аналогічні прильоти по військових об'єктах у Шатойському районі.