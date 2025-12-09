У Росії розбився військовий транспортний літак Ан-22

Літак Ан-22 «Антей», фото: Mash

Військовий транспортний літак Ан-22 «Антей» розбився в Івановській області РФ.

Про це сьогодні, 9 грудня, повідомило російське агентство ТАСС з посиланням на джерела в оперативних службах.

Зазначається, що на борту літака перебували семеро осіб — їхня доля невідома.

За інформацією російського Telegram-каналу Mash, екіпаж, ймовірно, загинув — літак упав в Уводське водосховище поруч із селом Іванково. Востаннє літак виходив на зв’язок об 11-й ранку за місцевим часом.

Ан-22 — це найбільший у світі туробогвинтовий літак, призначений для перевезення на великі відстані озброєння, військової техніки та військ.