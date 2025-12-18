Дрон уразив танкер «Валерій Горчаков», фото: ASTRA

Атакований у Ростові в ніч на сьогодні, 18 грудня, танкер «тіньового флоту» РФ «Валерій Горчаков» почав йти під воду поряд із морським терміналом Новошахтинського заводу нафтопродуктів.

Про це повідомляє видання ASTRA, до рук якого потрапили фото наслідків атаки.

Зазначається, що атаковане судно перебувало поряд із терміналом з перевалки нафтопродуктів «Новошахтинського ЗНП». Три дні тому — 15 грудня — ЗСУ атакували цей же район — тоді пожежа спалахнула приблизно за 850 м від пошкодженого цієї ночі танкера.

За словами очевидців, після атаки танкер почав йти під воду — корму судна підтопило приблизно до надбудови. Місце удару оточили, а сам танкер оперативно обгородили бонами, — зазначає видання.

На танкері були, зокрема, пошкоджені ходова рубка та корпус, у машинному та румпельному відділеннях утворилися пробоїни, виникла пожежа. Повідомляється про двох загиблих — кухаря та моториста, а також трьох поранених — старшого помічника капітана та двох матросів.

Суховантаж «Валерій Горчаков» було збудовано 1969 року. 2004 року його переобладнали на нафтоналивний танкер для перевезення нафтопродуктів усіх класів.

Танкер перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії, Канади та Швейцарії.