Видовищ не буде: в Україні можуть заборонити використання диких тварин у цирках

У цирках може не залишитися диких тварин, фото: прес-служба Мінприроди

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В Україні можуть заборонити використання диких тварин у цирках.

Відповідний законопроект Міністерства екології та природних ресурсів узгодили під час сьогоднішнього засідання уряду. Про це повідомляє прес-служба відомства.

За словами очільника Мінприроди Остапа Семерака, законопроект передбачає запровадження п’ятирічного перехідного періоду, під час якого буде відпрацьовано механізм передачі тварин із цирків до нових місць проживання.

Міністр наголошує, що у світі вже кілька десятків країн відмовилися від цирків. Для того, щоб до них приєдналася й Україна, потрібно, щоб цей законопроект підтримала Верховна Рада.

Зміни торкнуться не лише цирків, а й жорстокого поводження з тваринами в приватному секторі.

Розгляд справ про адміністративні порушення стосовно диких тварин пропонується віднести до компетенції Державної екологічної інспекції України, а щодо домашніх та безпритульних тварин — до компетенції Національної поліції.

Семерак зазначає, що наразі невідомо, скільки саме диких тварин перебувають у приватній власності. Тому його відомство виступає за створення відповідного електронного реєстру та розробку порядку їх вилучення в недобросовісних власників.

Нагадаємо, торік у Білій Церкві на одного з глядачів циркового шоу накинувся ведмідь. Ще кілька людей постраждали внаслідок спровокованої цим інцидентом тисняви.