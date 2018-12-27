Зрелищ не будет: в Украине могут запретить использование диких животных в цирках

В цирках может не остаться диких животных, фото: пресс-служба Минприроды

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Racurs.ua

В Украине могут запретить использование диких животных в цирках.

Соответствующий законопроект Министерства экологии и природных ресурсов согласовали во время сегодняшнего заседания правительства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По словам главы Минприроды Остапа Семерака, законопроект предусматривает введение пятилетнего переходного периода, во время которого будет отработан механизм передачи животных из цирков в новые места обитания.

Министр отмечает, что в мире уже несколько десятков стран отказались от цирков. Для того, чтобы к ним присоединилась и Украина, нужно, чтобы этот законопроект поддержала Верховная Рада.

Изменения коснутся не только цирков, но и жестокого обращения с животными в частном секторе.

Рассмотрение дел об административных нарушениях в отношении диких животных предлагается отнести к компетенции Государственной экологической инспекции Украины, а в отношении домашних и бездомных животных — к компетенции Национальной полиции.

Семерак отмечает, что в настоящее время не известно, сколько диких животных находятся в частной собственности. Поэтому его ведомство выступает за создание соответствующего электронного реестра и разработку порядка их изъятия у недобросовестных владельцев.

Напомним, в прошлом году в Белой Церкви на одного из зрителей циркового шоу напал медведь. Еще несколько человек пострадали в результате спровоцированной этим инцидентом давки.