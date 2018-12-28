Заблудившегося слона петардами выгоняли из индийского города (ВИДЕО)

Заблудившегося слона выгоняли из индийского города петардами. Фото: Википедия

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Racurs.ua

Заблудившегося слона петардами и сиренами выгоняли из города Каттаке, расположенного на востоке Индии. Дикое животное случайно зашло в город и вызвало панику среди населения.

На период проведения операции по преследованию животного полиция запретила местным жителям выходить на улицы, передает ТСН.

Громкой сиреной и петардами правоохранителям удалось выгнать слона из города, чтобы он не разрушил дома.

Отметим, что в Индии дикие слоны довольно часто заходят в города. Так, летом 2017 года большой слон зашел на фестиваль в городе Триссур и устроил погром. В частности, животное перевернуло несколько транспортных средств на парковке.

Как сообщал «Ракурс», ранее в Испании в ДТП попал грузовик, перевозивший цирковых слонов. В результате аварии одно животное погибло, остальные получили легкие травмы ног.