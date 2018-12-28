Лідера рейтингу кандидатів у президенти і прогнози щодо другого туру виборів повідомили соціологи

Соціологи оприлюднили новий рейтинг кандидатів на посаду президента України. Фото: informator.news

https://racurs.ua/ua/n116237-lidera-reytyngu-kandydativ-u-prezydenty-i-prognozy-schodo-drugogo-turu-vyboriv-povidomyly-sociology.html

Racurs.ua

Юлія Тимошенко очолює рейтинг кандидатів на посаду президента України серед тих, хто має намір прийти на вибори-2019.

У першому турі її підтримали б 16,1% опитаних, повідомили 28 грудня у Фонді «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва.

Крім того, у першій десятці політиків, які можуть претендувати на посаду глави держави під час виборів 2019 року, такі кандидати:

Петро Порошенко — 13,8%

Володимир Зеленський — 8,8%

Юрій Бойко — 8,4%

Анатолій Гриценко — 6,8%

Олег Ляшко — 6,9%

Євген Мураєв — 3,1%

Олександр Шевченко — 2,9%

Святослав Вакарчук — 2,6%

Андрій Садовий — 2,4%

Не визначилися зі своїм кандидатом 13,1% опитаних, які мають намір прийти на дільниці. Ще 3,3% проголосували б проти всіх кандидатів.

Відповідно до даних опитування, Тимошенко підтримують в усіх регіонах України, Порошенка — майже в усіх, за винятком східних.

Симпатики Гриценка і Вакарчука — на заході і в центральних регіонах країни, Бойка — на півдні і сході, Вілкула та Мураєва — на сході.

Електоральна база Садового і Шевченка — у західних областях. Рейтинги Зеленського і Ляшка спираються на підтримку у центрі, на півдні і сході країни.

Соціологи прогнозували також ситуацію у можливому другому турі виборів президента.

Якщо до нього вийдуть Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, то 22% опитаних віддадуть голоси Тимошенко, 16% - Порошенку, а 36% не віддають перевагу жодному з них. За такого складу пари другого туру 14% опитаних взагалі не пішли б на дільниці, а 11% ще не визначилися.

Якби у другому турі довелося б обирати між Тимошенко і Зеленським, голоси розділилися б майже навпіл: 20% проти 21%. Третина опитаних не підтримала б обох, а 13% проігнорували б вибори.

У парі Тимошенко — Гриценко також майже паритет (21% — 20%), а от Юрія Бойка Юлія Тимошенко у другому турі обіграла б (24% - 14%), але за цих кандидатів не проголосувало 38% опитаних.

Двобій із Анатолієм Гриценко діючий президент у другому турі поки програє зі співвідношенням (22% — 15%), як і дуель із Володимиром Зеленським (22%- 17%).

А от у парі Порошенко — Бойко перемога була б на стороні першого (19,5% — 14%), хоча за цих політиків у другому турі не проголосував би 41%.

Рівень потенційної готовності до участі у виборах президента складає 77%.

Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва проводив дослідження разом із соціологічною службою Центру Разумкова.

Із 19 по 25 грудня 2018 року опитали понад 2 тис. респондентів віком від 18 років в усіх регіонах країни за винятком окупованого Криму і регіонів Донецької та Луганської областей.