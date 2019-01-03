Укус малярийного комара стал причиной смерти бизнесмена, который вернулся во Львов из Африки

Врачи не смогли спасти мужчину от тропической малярии

https://racurs.ua/n116421-ukus-malyariynogo-komara-stal-prichinoy-smerti-biznesmena-kotoryy-vernulsya-vo-lvov-iz-afriki.html

Racurs.ua

Укус малярийного комара оказался смертельным для 43-летнего львовского бизнесмена, который в декабре прошлого года посетил Конго по делам.

Врачи не смогли спасти мужчину от тропической малярии, сообщает Zaxid.net со ссылкой на врача-паразитолога Львовского областного лабораторного центра Эллу Матияш.

У бизнесмена диагностировали тяжелый вид малярии в конце прошлого года, А 3 января бизнесмен умер в областной инфекционной больнице.

Врачи неделю боролись за жизнь мужчины.

Медики сообщили, что умерший 23 декабря возвратился во Львов из Конго и через несколько дней обратился к врачам инфекционной больницы за помощью.

У него обнаружили клинические симптомы малярии: повышенную температуру, лихорадку, головную боль и боль в мышцах, слабость.

Впоследствии мужчина впал в кому и до смерти находился на искусственной вентиляции легких.

Тропическая малярия в 40% заканчивается смертью. Заболевание передается от больного к здоровому человеку через укусы малярийных комаров.

Врачи Всемирной организации здравоохранения советуют гражданам перед поездками в страны, опасные с точки зрения заболеваемости малярией, проходить профилактическое лечение. Оно позволяет значительно снизить риск заболевания тяжелыми формами малярии и предупредить осложнения болезни.