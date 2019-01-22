САП в третий раз направила в Генпрокуратуру представление на нардепа Дейдея

САП в третий раз направила в Генпрокуратуру представление на нардепа Дейдеяhttps://racurs.ua/n117129-sap-v-tretiy-raz-napravila-v-genprokuraturu-predstavlenie-na-nardepa-deydeya.htmlRacurs.ua
Представление на народного депутата Евгения Дейдея уже в третий раз направили в Генпрокуратуру.
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уже направил генпрокурору Юрию Луценко соответствующий документ. Об этом 22 января сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в ГП.
«Направили представление на прошлой неделе», — цитирует издание источник.
Холодницкий просит Луценко внести в парламент Украины представление о снятии неприкосновенности с Дейдея.
По информации источника, правоохранители подозревают Дейдея в совершении нескольких уголовных преступлений по ст. 368−2 (незаконное обогащение), ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.
Напомним, летом 2017 года украинский парламент не проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Дейдея.
Ранее сообщалось, что в начале января Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генеральную прокуратуру Украины представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.