САП в третий раз направила в Генпрокуратуру представление на нардепа Дейдея

Нардеп Евгений Дейдей. Фото: Евгений Дейдей в Facebook

https://racurs.ua/n117129-sap-v-tretiy-raz-napravila-v-genprokuraturu-predstavlenie-na-nardepa-deydeya.html

Racurs.ua

Представление на народного депутата Евгения Дейдея уже в третий раз направили в Генпрокуратуру.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий уже направил генпрокурору Юрию Луценко соответствующий документ. Об этом 22 января сообщают «Українські новини» со ссылкой на источник в ГП.

«Направили представление на прошлой неделе», — цитирует издание источник.

Холодницкий просит Луценко внести в парламент Украины представление о снятии неприкосновенности с Дейдея.

По информации источника, правоохранители подозревают Дейдея в совершении нескольких уголовных преступлений по ст. 368−2 (незаконное обогащение), ст. 366−1 (декларирование недостоверной информации) и ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса.

Напомним, летом 2017 года украинский парламент не проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Дейдея.

Ранее сообщалось, что в начале января Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в Генеральную прокуратуру Украины представление на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Ярослава Дубневича.