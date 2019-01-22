Украина и Израиль подписали меморандум о сотрудничестве. Фото: Степан Полторак / Facebook

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Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что в ходе официального визита в Израиль он ознакомился с передовыми оборонными технологиями от компании Elbit Systems. Он отметил, что развитие сотрудничества между Украиной и Израилем в сфере вооружения и военной техники является очень важным для наших Вооруженных сил. Об этом он написал в Facebook.

Сотрудничество с израильской компанией позволит Украине улучшить способности наших Вооруженных сил. Полторак сообщил, что подписал меморандум о сотрудничестве между «Укроборонпром» и Elbit Systems Ltd.

Также вчера, 21 января, в рамках официального визита президента Украины Петра Порошенко в Израиль было подписано Соглашение о свободной торговле между странами. Об этом сообщил пресс-центр президентской администрации.

Подпись под документом поставили министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив и. о. министр экономики и промышленности Израиля Эли Коэн.

Это соглашение будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, откроет возможности для украинского бизнеса, как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства.

Ранее сообщалось, что Полторак уволил двух руководителей территориальных квартирно-эксплуатационных управлений (КЭУ) за неэффективное использование бюджетных средств.