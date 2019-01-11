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Ракурс
Степан Полторак, фото: Министерство обороны

Полторак уволил двух военных чиновников из-за неэффективного использования средств

11 янв 2019, 21:54
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Министр обороны Украины Степан Полторак уволил двух руководителей территориальных квартирно-эксплуатационных управлений (КЭУ) за неэффективное использование бюджетных средств.

Также был понижен в звании один из офицеров территориального КЭУ. Еще одного сотрудника КЭУ понизили в должности. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«В то время, когда каждая копейка — это кровь и пот на теле Украины, я не могу спокойно относиться к такому положению дел», — отмечает Полторак.

По словам министра, он неоднократно предупреждал, что предпримет соответствующие меры в случае ненадлежащего исполнения должностными лицами своих служебных обязанностей. Глава Минобороны отмечает, что руководителям всех уровней нужно тщательно и рационально подходить к распределению средств, планировать расходы таким образом, чтобы не возникало задолженности или, наоборот, неиспользованных остатков на счетах на конец года, и не допускать распыления финансов.

Сегодня в Минобороны состоялось подведение итогов использования имеющихся финансовых ресурсов в 2018 году. Также были сформированы планы на этот год. По словам Полторака, возглавляемое им министерство ожидает серьезная и ответственная работа по развитию военных городков и инфраструктуры.

В обязанности КЭУ входит обслуживание казарменно-жилищного фонда и коммунальных сооружений, расквартирование войск, реализация госполитики по обеспечению жильем военнослужащих и тому подобное.

Напомним, в июле 2018 года Полторак уволил чиновников, допустивших недостачу более 200 т горючего.

Источник: Ракурс


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