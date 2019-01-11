Неожиданное открытие: вредные насекомые-древоточцы оказались полезными для растений

Термиты повышают устойчивость экосистем к засухе, фото: «Википедия»

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Известные враги изделий из древесины — термиты, оказались полезными для лесов.

Такому неожиданному выводу недавно пришла международная группа ученых-экологов, сообщает издание ScienceMag.

Исследователи установили, что термиты смягчают последствия засухи в тропических лесах, что особенно важно на фоне тенденции к увеличению частоты засух в связи с изменениями климата.

Во время экстремальной засухи, поразившей остров Борнео в конце 2015 года и в начале 2016 года, исследователи изучили восемь участков тропического леса. В четырех из них ученые раскопали или выровняли курганы термитов и оставили ядовитые приманки для насекомых, которые еще остались. В других четырех областях исследователи оставили насекомых в покое.

Оказалось, что на участках с неповрежденными термитными курганами влажность почвы на глубине 5 см была на 36% выше, чем на участках, где активность этих насекомых уменьшилась.

Термиты обычно нуждаются во влажной среде и, когда это необходимо, углубляются на десятки и больше метров, чтобы довести воду до своего жилого пространства, отмечают ученые.

Такое вызванное насекомыми увеличение влажности приповерхностного грунта является полезным для растений во время засухи.

Так, шансы рассаженных исследователями растений выжить оказались на 51% большими на участках с термитами.

Кроме того, деятельность термитов приводит к увеличению неоднородности питательных веществ в почве.

Таким образом, исследование показало, что эта группа животных значительно повышает устойчивость экосистем к засухе.

В Украине живет один из почти трех тысяч видов термитов — Reticulitermes lucifugus Rossi (светобоязливый термит). Этот вид встречается в южных регионах страны, его представители могут повреждать древесину и наносить вред парковым насаждениям.

Напомним, осенью 2017 года немецкие ученые обнаружили загадочное исчезновение 75% летающих насекомых в заповедниках страны.