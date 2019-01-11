Несподіване відкриття: шкідливі комахи-деревоточці виявилися корисними для рослин

Терміти підвищують стійкість екосистем до посухи, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116708-nespodivane-vidkryttya-shkidlyvi-komahy-derevotochci-vyyavylysya-korysnymy-dlya-roslyn.html

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Відомі вороги виробів із деревини — терміти, виявилися корисними для лісів.

Такого несподіваного висновку нещодавно дійшла міжнародна група вчених-екологів, повідомляє видання ScienceMag.

Дослідники встановили, що терміти пом’якшують наслідки посухи в тропічних лісах, що особливо важливо на тлі тенденції до збільшення частоти засух у зв’язку зі змінами клімату.

Під час екстремальної посухи, що вразила острів Борнео наприкінці 2015 року та на початку 2016 року, дослідники вивчили вісім ділянок тропічного лісу. У чотирьох з них учені розкопали або вирівняли кургани термітів і залишили отруйні приманки для комах, які ще залишилися. В інших чотирьох областях дослідники залишили комах у спокої.

Виявилося, що на ділянках з непошкодженими термітними курганами вологість ґрунту на глибині 5 см була на 36% вищою, ніж на ділянках, де активність цих комах зменшилася.

Терміти зазвичай потребують вологого середовища і, коли це необхідно, заглиблюються на десятки або й більше метрів, щоб довести воду до свого житлового простору, зазначають вчені.

Таке спричинене комахами збільшення вологості приповерхневого ґрунту корисне для рослин під час посухи.

Так, шанси розсаджених дослідниками рослин вижити виявилися на 51% більшими на ділянках з термітами.

Крім того, діяльність термітів призводить до збільшення неоднорідності поживних речовин у ґрунті.

Таким чином, дослідження показало, що ця група тварин значно підвищує стійкість екосистем до посухи.

В Україні живе один з майже трьох тисяч видів термітів — Reticulitermes lucifugus Rossi (світлобоязкий терміт). Цей вид зустрічається у південних регіонах країни, його представники можуть пошкоджувати деревину та завдавати шкоду парковим насадженням.

Нагадаємо, восени 2017 року німецькі вчені виявили загадкове зникнення 75% літаючих комах у заповідниках країни.