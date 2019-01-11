Сильный снегопад продолжает уносить жизни европейцев (ФОТО)

На месте трагического инцидента в Баварии установлена палатка, фото: Bild

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Racurs.ua

Жертвами экстремального снегопада в Германии и Австрии стали уже 12 человек.

Вчера вечером в Траутсхофене (Бавария) в результате падения дерева погиб девятилетний мальчик, сообщает издание Bild.

По предварительной информации, дерево не выдержало веса снега на своих ветвях.

Отмечается, что ребенок умер на месте инцидента. Когда тело мальчика достали из-под дерева, он уже не дышал.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родственникам ребенка.

Это уже как минимум второй случай гибели человека в Баварии из-за спровоцированных снегом падений деревьев. Так, в воскресенье вечером 44-летний лыжник получил смертельные травмы в результате падения веток. Он путешествовал сам, впоследствии его тело обнаружила группа лыжников.

В основном жертвы погибли в результате схода лавин. Также сообщается о женщине, которая упала и задохнулась под снегом, и о случаи смерти водителя, стоявшего в гигантском заторе на автостраде A8 в земле Баден-Вюртемберг на юго-западе Германии.

В Баварии немецкая армия была развернута для преодоления последствий непогоды. Отмечается, что несколько мест оказались отрезанными от внешнего мира.

Кроме того, есть опасения, что крыши домов могут не выдержать снеговой нагрузки. В частности, синоптики предупреждают, что вскоре следует ожидать еще большего снегопада.

Уже в пяти округах Баварии объявлено «катастрофическое положение».

Ожидается, что завтра в пострадавшие районы прибудет премьер-министр Баварии Маркус Зедер.

Напомним, вчера на гостиницу «Сантис», расположенную в восточной части Швейцарии, сошла лавина.