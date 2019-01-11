Погодные неурядицы в Европе: лавина сошла на отель в Швейцарии (ФОТО, ВІДЕО)

Последствия схода лавины на швейцарский отель, фото: Tagblatt.ch

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Снежная лавина сошла на гостиницу «Сантис» в восточной части Швейцарии в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден.

Инцидент произошел в четверг вечером, около 16.30 по местному времени, сообщает издание The Local.

О погибших не сообщается — в момент схода лавины гости отеля находились в местном ресторане. Однако три человека получили незначительные травмы.

По словам свидетелей, лавина смогла прорваться в часть помещения ресторана, по крайней мере одного человека пришлось откапывать из снега.

Ширина лавины составляла 300 м, а высота — до 5 м.

Хотя никто из гостей отеля, лыжников или туристов не исчез, спасательные группы проверяют место схода лавины, разыскивая возможных жертв стихии. В поисках, в частности, задействованы две собаки.

Отель «Сентис» расположен у подножия одноименной горы — самой высокой вершины горного массива Альпштейн в Восточной Швейцарии.

За последние 72 часа в регионе выпали от 50 до 90 см снега. Синоптики предупреждают, что непогода может продолжаться и в дальнейшем.

Напомним, в последнее время Европа страдает от ледяных штормов и сильного снега, которые привели к гибели уже 17-ти человек, в основном в результате схода лавин в горах.