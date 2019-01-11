Погодні негаразди в Європі: лавина зійшла на готель у Швейцарії (ФОТО, ВИДЕО)

Наслідки сходження лавини на швейцарський готель, фото: The Local

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Снігова лавина зійшла на готель «Сантіс» у східній частині Швейцарії в кантоні Аппенцелль-Ауссерроден.

Інцидент стався в четвер ввечері, близько 16.30 за місцевим часом, інформує видання The Local.

Про загиблих не повідомляється — в момент сходження лавини гості готелю перебували в місцевому ресторані. Проте троє осіб отримали незначні травми.

За словами свідків, лавина змогла прорватися в частину приміщення ресторану, щонайменше одну людину довелося відкопувати зі снігу.

Ширина лавини складала 300 м, а висота — до 5 м.

Хоча ніхто з гостей готелю, лижників або туристів не зник, рятувальні групи перевіряють місце сходження лавини, розшукуючи можливих жертв стихії. У пошуках, зокрема, задіяні дві собаки.

Готель «Сентіс» розташований біля підніжжя однойменної гори — найвищої вершини гірського масиву Альпштейн у Східній Швейцарії.

За останні 72 години в цьому регіоні випали від 50 до 90 см снігу. Синоптики попереджають, що негода може тривати й надалі.

Нагадаємо, останнім часом Європа потерпає від льодяних штормів та сильного снігу, які призвели до загибелі вже 17-ти людей, здебільшого внаслідок сходження лавин у горах.