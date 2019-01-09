Негода в Європі: сильний снігопад забрав життя 13 людей (ФОТО, ВІДЕО)

Снігопад спричинив дорожні затори в Баварії, фото: The Local

https://racurs.ua/ua/n116609-negoda-v-ievropi-sylnyy-snigopad-zabrav-jyttya-13-ludey-foto-video.html

Racurs.ua

Сильний сніг та шторм в Європі забрав життя щонайменше 13 людей.

Крім того, сотні перебувають заблокованими в Альпах через заметені дороги, до того ж, падіння дерев призвели до відключення електроенергії в деяких регіонах Австрії, повідомляє видання ITV.

Сильний снігопад також змусив владу закрити частину шкіл, а домовласникам було рекомендовано скидати сніг з дахів своїх будинків після того, як кілька будівель впали під його вагою.

Кілька людей загинули в Альпах у Швейцарії, Австрії та на півдні Німеччини, повідомляє видання The Local.

Зокрема, 20-річна жінка в суботу потрапила під снігову лавину на гірському хребті Тейзенберг. П’ятеро інших лижників з її групи лишилися неушкодженими.

У неділю ввечері у Верхній Баварії 44-річний лижник загинув внаслідок падіння гілок з дерева, крона якого не витримала ваги снігу. Чоловік подорожував сам, його тіло згодом виявила група лижників. Крім того, у неділю двоє німецьких лижників загинули в лавинах в Альпах з австрійського боку кордону.

Минулого тижня шторм також значно пошкодив лінії електропередач у Швеції, в результаті чого низка домогосподарств залишаються без електроенергії. Особливо складна ситуація утворилася на деяких островах, жителям яких доведеться чекати відновлення енергопостачання аж до 25 січня.

У Норвегії досі розшукують тіла лижників, які загинули 2 січня внаслідок сходження лавини в районі гори Блоберфьєллет.

Частину Скандинавського півострова накрив сильний снігопад, що значно ускладнило автомобільний рух в регіоні.

За інформацією телеканалу Yle, наразі ситуація у Фінляндії стабілізувалася, проте вже завтра очікується прибуття нового циклону, який призведе до погіршення погоди.



Снегопады обрушились на Австрию Нагадаємо, від сильного снігопаду потерпає також Іспанія, де негода заблокувала в автомобілях тисячі водіїв.