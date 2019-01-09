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Снігопад спричинив дорожні затори в Баварії, фото: The Local
Негода в Європі: сильний снігопад забрав життя 13 людей (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n116609-negoda-v-ievropi-sylnyy-snigopad-zabrav-jyttya-13-ludey-foto-video.htmlRacurs.ua
Сильний сніг та шторм в Європі забрав життя щонайменше 13 людей.
Крім того, сотні перебувають заблокованими в Альпах через заметені дороги, до того ж, падіння дерев призвели до відключення електроенергії в деяких регіонах Австрії, повідомляє видання ITV.
Сильний снігопад також змусив владу закрити частину шкіл, а домовласникам було рекомендовано скидати сніг з дахів своїх будинків після того, як кілька будівель впали під його вагою.
Кілька людей загинули в Альпах у Швейцарії, Австрії та на півдні Німеччини, повідомляє видання The Local.
Зокрема, 20-річна жінка в суботу потрапила під снігову лавину на гірському хребті Тейзенберг. П’ятеро інших лижників з її групи лишилися неушкодженими.
У неділю ввечері у Верхній Баварії 44-річний лижник загинув внаслідок падіння гілок з дерева, крона якого не витримала ваги снігу. Чоловік подорожував сам, його тіло згодом виявила група лижників. Крім того, у неділю двоє німецьких лижників загинули в лавинах в Альпах з австрійського боку кордону.
Минулого тижня шторм також значно пошкодив лінії електропередач у Швеції, в результаті чого низка домогосподарств залишаються без електроенергії. Особливо складна ситуація утворилася на деяких островах, жителям яких доведеться чекати відновлення енергопостачання аж до 25 січня.
У Норвегії досі розшукують тіла лижників, які загинули 2 січня внаслідок сходження лавини в районі гори Блоберфьєллет.
Частину Скандинавського півострова накрив сильний снігопад, що значно ускладнило автомобільний рух в регіоні.
За інформацією телеканалу Yle, наразі ситуація у Фінляндії стабілізувалася, проте вже завтра очікується прибуття нового циклону, який призведе до погіршення погоди.
Снегопады обрушились на Австрию Нагадаємо, від сильного снігопаду потерпає також Іспанія, де негода заблокувала в автомобілях тисячі водіїв.