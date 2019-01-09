Закон про трирічне бюджетне планування отримав схвалення Порошенка

Закон про трирічне бюджетне планування підписав Порошенко. Фото: Delo.ua

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Закон про трирічне бюджетне планування підписав президент України Петро Порошенко 8 січня.

Законопроект № 8044 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України (про правову основу для впровадження середньострокового бюджетного планування)» було повернуто із підписом президента, повідомляється у картці документа на сайті Верховної Ради України.

Зауважимо, що цим законом запроваджується складання документа стратегічного державного планування — бюджетної декларації. У цій декларації буде визначено основні принципи бюджетної політики на середньостроковий період.

Водночас, буде скасовано складання документу про основні напрями бюджетної політики на плановий рік та прогноз держбюджету на два періоди, що слідують за плановим роком.

Парламент підтримав введення трирічного бюджетного планування 6 грудня 2018 року. 21 грудня закон підписав голова Ради Андрій Парубій.