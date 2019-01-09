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Ракурс
Закон о трехлетнем бюджетном планировании подписал Порошенко. Фото: Delo.ua

Закон о трехлетнем бюджетном планировании получил одобрение Порошенко

9 янв 2019, 12:16
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Закон о трехлетнем бюджетном планировании подписал президент Украины Петр Порошенко 8 января.

Законопроект № 8044 «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины (о правовой основе для внедрения среднесрочного бюджетного планирования)» был возвращен с подписью президента, сообщается в карточке документа на сайте Верховной Рады Украины.

Заметим, что этим законом вводится составление документа стратегического государственного планирования — бюджетной декларации. В этой декларации будут определены основные принципы бюджетной политики на среднесрочный период.

В то же время, будет отменено составление документа об основных направлениях бюджетной политики на плановый год и прогноз госбюджета на два периода, которые следуют за плановым годом.

Парламент поддержал введение трехлетнего бюджетного планирования 6 декабря 2018 года. 21 декабря закон подписал председатель Рады Андрей Парубий.

Источник: Ракурс


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