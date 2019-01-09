Шторм в Европе: сильный снегопад унес жизни 13 человек (ФОТО, ВИДЕО)

Снегопад вызвал дорожные пробки в Баварии, фото: The Local

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Racurs.ua

Сильный снег и шторм в Европе унес жизни не менее 13 человек.

Кроме того, сотни находятся заблокированными в Альпах из-за заметенных дорог, к тому же, падение деревьев привело к отключению электроэнергии в некоторых регионах Австрии, сообщает издание ITV.

Сильный снегопад также заставил власти закрыть часть школ, а домовладельцам было рекомендовано сбрасывать снег с крыш своих домов после того, как несколько зданий рухнули под его весом.

Несколько человек погибли в Альпах в Швейцарии, Австрии и на юге Германии, сообщает издание The Local.

В частности, 20-летняя женщина в субботу попала под снежную лавину на горном хребте Тейзенберг. Пятеро других лыжников из ее группы остались невредимыми.

В воскресенье вечером в Верхней Баварии 44-летний лыжник погиб в результате падения веток с дерева, крона которого не выдержала тяжести снега. Мужчина путешествовал сам, его тело впоследствии обнаружила группа лыжников. Кроме того, в воскресенье двое немецких лыжников погибли в лавинах в Альпах с австрийской стороны границы.

На прошлой неделе шторм также значительно повредил линии электропередач в Швеции, в результате чего ряд домохозяйств остаются без электроэнергии. Особенно сложная ситуация сложилась на некоторых островах, жителям которых придется ждать восстановления энергоснабжения до 25 января.

В Норвегии до сих пор разыскивают тела лыжников, которые погибли 2 января в результате схода лавины в районе горы Блоберфьеллет.

Часть Скандинавского полуострова накрыл сильный снегопад, что значительно осложнило автомобильное движение в регионе.

По информации телеканала Yle, в настоящее время ситуация в Финляндии стабилизировалась, однако уже завтра ожидается прибытие нового циклона, который приведет к ухудшению погоды.



Напомним, от сильного снегопада страдает также Испания, где непогода заблокировала в автомобилях тысячи водителей.