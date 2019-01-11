Пять дней в заснеженных Карпатах: что говорят выживший в горах турист и спасатели (ФОТО, ВИДЕО)

Пять суток в заснеженных Карпатах: что рассказывает найденный в горах турист. Фото: facebook.com/DsnsZakarpattya

https://racurs.ua/n116702-pyat-sutok-v-zasnejennyh-karpatah-chto-rasskazyvaet-naydennyy-v-gorah-turist-foto.html

Racurs.ua

Найденный спустя пять суток в горах турист поблагодарил спасателей и пообещал обязательно приехать в Карпаты.

Киевлянин хочет посетить еще раз избушку лесника, в которой он спасся от смерти, и обустроить ее различными нужными туристам вещами, сообщает в Facebook Управление ГСЧС Украины в Закарпатской области.

Как отмечают лесники, первую ночь турист провел на склоне горы, вторую — спал в стогу сена, и лишь на третий день нашел охотничий домик, в котором обнаружил остатки пищи и разжег костер. За четыре дня блужданий лыжник прошел около 15 км.

По словам лесничего Березниковского лесничества Ивана Дукая, лесники проверяли урочище «Куртацкая», на территории которого находился охотничий домик. Помогли найти туриста местные жители Иван и Михаил Гаджеги, которые вооружившись лыжами-снегоступами, пошли вперед. Около 21.00 10 января потерпевшего обнаружили у подножия горы Белецкий Верх. Его транспортировали в село Березники Свалявского района, а оттуда — в больницу.

Сегодня утром стало известно и о состоянии здоровья спасенного туриста. По словам пресс-секретаря ГСЧС в Закарпатской области Наталии Батыр, у киевлянина диагностировали общее переохлаждение организма, а также переохлаждение пальцев рук и нижних конечностей, сообщает Mukachevo.net.

Напомним, вчера спасателям удалось найти туриста, потерявшегося в Карпатах еще 6 января. Путешественник находился в избушке лесника, ему удалось выйти на связь и сориентировать спасателей о своем месте нахождения.

Как ранее сообщал «Ракурс», 6 января в Карпатах потерялась группа туристов. Двух лыжников нашли в первые часы поисков, на следующий день в полдень нашли тело еще одного туриста, и в тот же день вечером удалось найти живым еще одного путешественника. Судьба киевлянина была неизвестной еще несколько дней.

Реакция соцсетей на спасение туриста: