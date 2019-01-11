Главные события за 11 января: школьный карантин, фотографии обратной стороны Луны, найден пропавший в Карпатах турист

В школах двух областных центров введен карантин, фото: «Слобідський край»

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В связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями в школах Черновцов и Луцка как минимум до конца следующей недели вводится карантин. Догонять школьную программу впоследствии планируют путем уплотнения учебного материала.

Китайский космический зонд «Чанъэ-4» передал первые панорамные изображения поверхности обратной стороны Луны, недоступной для наблюдения с Земли. На фото, кроме лунного ландшафта, можно увидеть сам «Чанъэ-4» и китайский луноход «Юйту-2».

Стало известно, кто будет претендовать на пост следующего генсека Совета Европы. В этом списке — представители Бельгии, Греции, Литвы и Хорватии. Выборы состоятся в июне, а исполнять свои обязанности новый генсек начнет 1 октября.

В Карпатах нашли туриста, пропавшего еще 6 января. Спасатели доставили его до ближайшего населенного пункта, где передали медикам скорой помощи. Турист смог отыскать домик лесников, где ожидал прибытия спасателей. По его словам, в будущем он вернется в горы — чтобы еще раз посетить домик, который спас от смерти, и оставить там необходимые туристам вещи.