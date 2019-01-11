Выборы генсека Совета Европы: объявлен список кандидатов

Выборы генсека Совета Европы / Фото: portal.lviv.ua

https://racurs.ua/n116690-vybory-genseka-soveta-evropy-obyavlen-spisok-kandidatov.html

Racurs.ua

Список кандидатов на пост генерального секретаря Совета Европы обнародовали в организации. Соответствующая информация появилась 11 января на сайте организации.

На должность генсека претендуют четыре кандидата:

вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс;

бывший премьер-министр Литвы и член литовского Сейма Андрюс Кубилюс;

экс-глава МИД и действующий депутат греческого парламента Дора Бакояннис;

действующая глава комитета министров Совета Европы, хорватский политик Мария Пейчинович-Бурич.

В марте комитет министров Совета Европы проведет интервью со всеми кандидатами и определится с окончательным списком. Затем этот список рассмотрит Парламентская ассамблея СЕ.

Выборы генсека ПАСЕ пройдут в июне 2019 года.

Мандат нового генсека вступит в силу 1 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что действующий генсек Турбьерн Ягланд настаивает, чтобы Россия вернулась к работе в ПАСЕ до саммита организации в 2019 году. Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая занималась вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы (то есть возвращением представителей РФ в состав Ассамблеи путем внесения изменений в регламент).

Напомним, в октябре 2017 года нардеп Владимир Арьев обвинил Ягланда в том, что тот поддается на шантаж российской стороны и пытается поступиться принципами организации. По словам депутата, ряд делегаций пригрозили прекращением работы в организации в случае аннулирования санкций против РФ.