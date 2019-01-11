Вибори генсека Ради Європи: оголошено список кандидатів

Вибори генсека Ради Європи / Фото: portal.lviv.ua

https://racurs.ua/ua/n116690-vybory-genseka-rady-ievropy-ogolosheno-spysok-kandydativ.html

Racurs.ua

Список кандидатів на пост генерального секретаря Ради Європи оприлюднили в організації. Відповідна інформація з’явилася 11 січня на сайті організації.

На посаду генсека претендують четверо кандидатів:

віце-прем'єр, міністр закордонних справ та оборони Бельгії Дідьє Рейндерс;

колишній прем'єр-міністр Литви та член литовського Сейму Андрюс Кубілюс;

екс-глава МЗС та чинний депутат грецького парламенту Дора Бакоянніс;

діюча голова комітету міністрів Ради Європи, хорватський політик Марія Пейчинович-Бурич.

У березні комітет міністрів Ради Європи проведе інтерв’ю з усіма кандидатами та визначиться з остаточним списком. Потім цей список розгляне Парламентська асамблея РЄ.

Вибори генсека ПАРЄ пройдуть у червні 2019 року.

Мандат нового генсека набуде чинності 1 жовтня 2019 року.

Раніше повідомлялося, що чинний генсек Турбйорн Ягланд наполягає на поверненні Росії до роботи в ПАРЄ до саміту організації у 2019 році. Торік бюро ПАРЄ створило спеціальну групу, яка вирішувала питання представлення Росії в обох статутних органах Ради Європи (шляхом поверненням представників РФ до складу Асамблеї через внесення змін до регламенту).

Нагадаємо, у жовтні 2017 року нардеп Володимир Ар'єв звинуватив Ягланда в тому, що той піддається на шантаж російської сторони та намагається поступитися принципами організації. За словами депутата, низка делегацій пригрозили припиненням роботи в організації в разі анулювання санкцій проти РФ.