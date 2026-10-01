ПАРЄ не визнала результати виборів до Державної думи РФ. Фото:

https://racurs.ua/ua/n216559-parie-ne-vyznala-novu-derjavnu-dumu-rosiyi-legitymnou.html

Ракурс

Парламентська асамблея Ради Європи не визнала нову Державну думу Росії легітимною.

ПАРЄ дійшла висновку, що так звані «вибори» до Держдуми, які відбулися 18−20 вересня, не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів. Відтак новий склад російського парламенту не може вважатися демократично обраним або легітимним представницьким органом. За відповідну резолюцію проголосували 59 депутатів, проти — жодного. Про це член постійної делегації Верховної Ради в ПАРЄ Євгенія Кравчук повідомила у Facebook.

Асамблея закликала не взаємодіяти з новою Держдумою та продовжувати політичну й дипломатичну ізоляцію російської влади.

Також ПАРЄ закликала до запровадження санкцій проти Центральної виборчої комісії Росії, її керівництва та членів регіональних виборчих комісій. Крім того, у санаційних списках мають опинитися особи, які причетні до незаконних виборів на окупованих територіях України. Серед рекомендацій було й обмеження видачі туристичних віз росіянам.

Нагадаємо, так звані вибори до Державної думи РФ відбувалися з 18 по 20 вересня. Україна не визнала проведення та результати цих псевдовиборів на тимчасово окупованих українських територіях.