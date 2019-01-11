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Ракурс
Ограничение движения на дорогах Украины

Ограничение движения на дорогах Украины ввела ГСЧС из-за погодных условий (ВИДЕО)

11 янв 2019, 13:10
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Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Facebook сообщила оперативную информацию о ситуации на дорогах Украины по состоянию на 11.00 11 января.

Осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Черновицкой областях. В Одесской — мокрый снег с дождем, в Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях — дождь.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечили.

В Николаевской области с 10.00 часов ограничили движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 Благовещенское-Николаев (от Вознесенска до городской черты Николаева). Для обеспечения проезда на дорогах от «Укравтодора» привлекли 909 человек и 658 единиц техники.

Ограничение движения на дорогах УкраиныПо состоянию на 11.00 11 января, в Одесской области проезд по автодорогам обеспечен. Состояние покрытия автомобильных дорог области — местами мокрое, местами заснеженное. Ограничение движения отсутствуют.

Также ГСЧС опубликовала видео, как расчищают трассу М-15 Одесса-Рени.

Источник: Ракурс


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