Ограничение движения на дорогах Украины ввела ГСЧС из-за погодных условий (ВИДЕО)

Ограничение движения на дорогах Украины

https://racurs.ua/n116688-v-gschs-soobschili-ob-ogranichenii-dvijeniya-na-dorogah-ukrainy-iz-za-pogodnyh-usloviy-video.html

Racurs.ua

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) в Facebook сообщила оперативную информацию о ситуации на дорогах Украины по состоянию на 11.00 11 января.

Осадки в виде небольшого снега наблюдаются в Луганской, Днепропетровской, Кировоградской и Черновицкой областях. В Одесской — мокрый снег с дождем, в Запорожской, Донецкой, Николаевской и Херсонской областях — дождь.

Транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения обеспечили.

В Николаевской области с 10.00 часов ограничили движение тяжеловесных и маршрутных транспортных средств на участке автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-24 Благовещенское-Николаев (от Вознесенска до городской черты Николаева). Для обеспечения проезда на дорогах от «Укравтодора» привлекли 909 человек и 658 единиц техники.

По состоянию на 11.00 11 января, в Одесской области проезд по автодорогам обеспечен. Состояние покрытия автомобильных дорог области — местами мокрое, местами заснеженное. Ограничение движения отсутствуют.

Также ГСЧС опубликовала видео, как расчищают трассу М-15 Одесса-Рени.