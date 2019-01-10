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Погода в Украине на 11 января 2019 года

Погода в Украине на 11 января: почти во всех областях прогнозируют мокрый снег с дождем (КАРТА)

10 янв 2019, 16:10
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Погода в Украине 11 января будет пасмурной. В южных, восточных и центральных областях Украины пройдет мокрый снег с дождем, местами ожидается гололед, порывы ветра будут 15−20 м/с. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В восточных, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской областях ожидается сильный мокрый снег, метель. На остальной территории — без существенных осадков, только на Прикарпатье ночью возможен небольшой снег. На дорогах страны будет гололед.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью минус 5−11°, в Волынской, Ровенской, Львовской областях местами 12−15° мороза, днем 3−8° мороза.

На остальной территории в течение суток будет от 2° мороза до 3° тепла, в восточных областях ночью 2−7° мороза.

В Киеве 11 января погода будет пасмурной, но без существенных осадков. На дорогах будет гололед. Ветер — северо-восточный, 7−12 м/с. Температура ночью будет минус 7−9°, днем 4−6° мороза.

Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 11 января будет спокойной. Магнитных бурь не будет.

Скрин: gismeteo.ua

Источник: Ракурс


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