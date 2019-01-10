Драматическая посадка авиалайнера в Британии попала на видео

Airbus A380, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n116662-dramaticheskaya-posadka-avialaynera-v-britanii-popala-na-video.html

Racurs.ua

Совершенная в экстремальных условиях посадка в аэропорту Бирмингема самого большого в мире авиалайнера Airbus A380 была запечатлена на видео.

Сильный боковой ветер качал авиалайнер со стороны в сторону, но, тем не менее, самолет успешно приземлился, сообщает издание Daily Mail.

Отмечается, что за несколько минут до этого сесть в аэропорту безуспешно пытался самолет Airbus A320 Easyjet.

Видео экстремальной посадки запечатлел энтузиаст авиации с ником flugsnug. Позже запись была опубликована на его странице в YouTube.

По словам энтузиаста, это видео является уникальным, других подобных случаев он не наблюдал.

Представитель Британской асоциации пилотов авиалиний Стивен Дрейпер, комментируя этот случай, отметил, что посадка при сильном боковом ветре или турбулентности выходит за рамки возможностей автоматики самолета и требует от пилота осторожности и отличных навыков управления.

В британском Комитете по безопасности полетов отмечают, что сам по себе боковой ветер не является чем-то необычным для пилотов — направление ветра далеко не всегда совпадает с положением взлетно-посадочной полосы, каждый самолет сертифицирован на соответствующий лимит бокового ветра и при его превышении должен последовать в другой аэропорт.

Напомним, в апреле прошлого года в США приземлился авиалайнер с поврежденным двигателем и разбитым окном.