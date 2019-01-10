Драматична посадка авіалайнера в Британії потрапила на відео

Airbus A380, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n116662-dramatychna-posadka-avialaynera-v-brytaniyi-potrapyla-na-video.html

Racurs.ua

Виконана за екстремальних умов посадка в аеропорту Бірмінгема найбільшого в світі авіалайнера Airbus A380 потрапила на відео.

Сильний бічний вітер хитав авіалайнер з боку в бік, але літак зміг успішно приземлитися, повідомляє видання Daily Mail.

Відзначається, що за кілька хвилин до цього сісти в аеропорту безуспішно намагався літак Airbus A320 Easyjet.

Відео екстремальної посадки зняв ентузіаст авіації з ніком flugsnug. Пізніше запис був опублікований на його сторінці в YouTube.

За словами ентузіаста, це відео є унікальним, інших подібних випадків він не спостерігав.

Представник Британської асоціації пілотів авіаліній Стівен Дрейпер, коментуючи цей випадок, зазначив, що посадка при сильному бічному вітрі або турбулентності виходить за рамки можливостей автоматики літака й вимагає від пілота обережності та відмінних навичок управління.

У британському Комітеті з безпеки польотів відзначають, що сам по собі бічний вітер не є чимось незвичайним для пілотів — напрямок вітру далеко не завжди збігається з положенням злітно-посадкової смуги, кожен літак сертифікований на відповідний ліміт бічного вітру і при його перевищенні повинен полетіти в інший аеропорт.

Нагадаємо, у квітні минулого року в США приземлився авіалайнер з пошкодженим двигуном і розбитим вікном.