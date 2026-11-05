Володимира Путіна не запросять на саміт G20 у Великій Британії, запевнив Енді Бернем. Фото:

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Російський диктатор Володимир Путін не буде запрошений на саміт G20, який відбудеться у Великій Британії в 2027 році.

Відповідаючи на запитання видання, чи запросять главу РФ на зустріч лідерів G20, британський прем'єр-міністр Енді Берне коротко відповів: «Ні». При цьому прем'єр уточнив, що рішення щодо запрошень технічно ухвалює не Велика Британія, а «Велика двадцятка». Про це повідомила агенція Reuters.

Бернем наголосив, що запросити Путіна можливо, однак той не приїде через санкції, запроваджені проти влади Російської Федерації.

Зазначається, що РФ залишається учасницею «Великої двадцятки», незважаючи на повномасштабне війну проти України. За традицією країна-господиня саміту запрошує на нього всіх членів групи.

Як відомо, саміт G20 2027 року відбудеться 27−28 листопада в британському місті Манчестері.

Нагадаємо, у вересні державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон запросив президента Росії Володимира Путіна на саміт G20 цього року в Маямі. Він запланований на 14−15 грудня. У Білому домі сподіваються, що Путін прийме запрошення, оскільки це дасть тому можливість поспілкуватися з Дональдом Трампом.

Видання The Atlantic з посиланням на радників Трампа інформувало, що президент США сподівається, що на саміті «Великої двадцятки» буде підписана мирна угода між лідерами України та РФ.

Джерело: Reuters