Выборы президента: документы в ЦИК подал бывший член фракции БПП

Регистрация кандидатов в президенты: в ЦИК подал документы бывший член фракции БПП. Фото: Народна Правда

https://racurs.ua/n116659-vybory-prezidenta-dokumenty-v-cik-podal-byvshiy-chlen-frakcii-bpp.html

Racurs.ua

Регистрация кандидатов в президенты продолжается в Центральной избирательной комиссии. Сегодня документы в ЦИК подал бывший член фракции БПП в парламенте, народный депутат Виталий Куприй.

Парламентарий подал документы на регистрацию в ЦИК как самовыдвиженец, сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на пресс-службу комиссии.

Виталий Куприй — внефракционный народный депутат, является заместителем председателя комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В украинский парламент был избран в 2014 году по 29 округу (Днепропетровская область) от партии «Блок Петра Порошенко».

В апреле 2015 года вышел из фракции БПП якобы из-за несогласия с политикой президента Петра Порошенко.

Как ранее сообщал «Ракурс», ЦИК зарегистрировал кандидатами в президенты еще четырех человек. Ими стали лидер Социал-демократической партии Сергей Каплин, лидер партии «Общественно-политическое движение «Справедливость» Валентин Наливайченко, самовыдвиженец Виталий Скоцик и лидер «Самопомощи» Андрей Садовый.