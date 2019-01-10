Вибори президента: документи до ЦВК подав колишній член фракції БПП

Реєстрація кандидатів у президенти: до ЦВК подав документи колишній член фракції БПП. Фото: Народна Правда

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Реєстрація кандидатів у президенти триває у Центральній виборчій комісії. Сьогодні документи до ЦВК подав колишній член фракції БПП у парламенті, народний депутат Віталій Купрій.

Парламентар подав документи на реєстрацію у ЦВК як самовисуванець, повідомляє «Інтерфакс-Україна», посилаючись на прес-службу комісії.

Віталій Купрій — позафракційний народний депутат, є заступником голови комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. До українського парламенту був обраний у 2014 році за 29-м округом (Дніпропетровська область) від партії «Блок Петра Порошенка».

У квітні 2015 року вийшов з фракції БПП нібито через незгоду з політикою президента Петра Порошенка.

Як раніше повідомляв «Ракурс», ЦВК зареєструвала кандидатами у президенти ще чотирьох осіб. Ними стали лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін, лідер партії «Суспільно-політичний рух «Справедливість» Валентин Наливайченко, самовисуванець Віталій Скоцик та лідер «Самопомочі» Андрій Садовий.