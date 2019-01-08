ЦВК зареєструвала чотирьох кандидатів у президенти (ВІДЕО)

Вибори президента України відбудуться 31 березня, фото: newsone.ua

https://racurs.ua/ua/n116587-cvk-zareiestruvala-chotyroh-kandydativ-u-prezydenty-video.html

Racurs.ua

Центральна виборча комісія (ЦВК) сьогодні зареєструвала ще чотирьох кандидатів у президенти.

Ними стали лідер Соціал-демократичної партії Сергій Каплін, лідер партії «Суспільно-політичний рух «Справедливість» Валентин Наливайченко, самовисуванець Віталій Скоцик та лідер «Самопомочі» Андрій Садовий. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє громадянська мережа «Опора».

Зазначається, що з усіх кандидатів на засіданні ЦВК був присутній лише Скоцик, який відразу отримав посвідчення кандидата.

За реєстрацію Капліна проголосували 11 членів ЦВК, один утримався. Решту кандидатів підтримали усі 12 присутніх членів Центрвиборчкому.

За словами заступника голови ЦВК Євгена Радченка, сьогодні, безпосередньо напередодні засідання Центрвиборчкому, ще двоє кандидатів у президенти здали документи. Але вирішення питання щодо їхньої реєстрації відбуватиметься вже на наступних засіданнях ЦВК.

Нагадаємо, 4 січня ЦВК зареєструвала першого кандидата в президенти — безпартійного Ігоря Шевченка, який у 2014—2015 роках очолював Міністерство екології України. Також тоді було відмовлено в реєстрації правозахисникові Володимиру Ратушу, який не вніс необхідної суми застави та допустився помилок в анкеті.