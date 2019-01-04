Першого кандидата в президенти зареєстрував Центрвиборчком

Екс-міністр екології Ігор Шевченко став першим зареєстрованим кандидатом у президенти. Фото: Інформ-UA

https://racurs.ua/ua/n116469-pershogo-kandydata-v-prezydenty-zareiestruvala-cvk.html

Racurs.ua

Першого кандидата у президенти зареєструвала Центральна виборча комісія. Ним став колишній міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко.

Рішення про реєстрацію Шевченка кандидатом у президенти ЦВК ухвалила сьогодні. Він балотується як самовисуванець, повідомляють «Українські новини».

Шевченко в 2014—2015 роках обіймав посаду міністра екології України, мешкає в Києві, має вищу освіту, безпартійний.

Також на сьогоднішньому засіданні ЦВК було відмовлено у реєстрації одному претенденту в кандидати у президенти. Комісія не зареєструвала правозахисника Володимира Ратуша. Йому було відмовлено через помилки в анкеті та не внесення необхідних 2,5 млн грн застави.

Подати документи для реєстрації кандидатом у президенти можна до 3 лютого включно. Відмовитися від балотування можна буде до 7 березня. Агітаційна компанія триватиме до 29 березня включно.

Нагадаємо, вчора три політичні сили висунули своїх кандидатів на пост глави держави. «Самопоміч» висунула мера Львова Андрія Садового, «Суспільно політичний рух „Справедливість“» — Валентина Наливайченка, а Соціал-демократична партія — Сергія Капліна.