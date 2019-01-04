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Ракурс
Экс-министр экологии Игорь Шевченко стал первым зарегистрированным кандидатом в президенты. Фото: Информ-UA

Первого кандидата в президенты зарегистрировал Центризбирком

4 янв 2019, 17:10
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Первого кандидата в президенты зарегистрировала Центральная избирательная комиссия. Им стал бывший министр экологии и природных ресурсов Игорь Шевченко.

Решение о регистрации Шевченко кандидатом в президенты ЦИК принял сегодня. Он баллотируется как самовыдвиженец, сообщают «Українські новини».

Шевченко в 2014—2015 годах занимал должность министра экологии Украины, проживает в Киеве, имеет высшее образование, беспартийный.

Кандидат в президенты Игорь Шевченко. Фото: РБК-Украина

Также на сегодняшнем заседании ЦИК отказал в регистрации одному претенденту в кандидаты в президенты. Комиссия не зарегистрировала правозащитника Владимира Ратуша. Ему отказали из-за ошибок в анкете и не внесения необходимых 2,5 млн грн залога.

Подать документы для регистрации кандидатом в президенты можно до 3 февраля включительно. Отказаться от баллотирования можно будет до 7 марта. Агитационная компания продлится до 29 марта включительно.

Напомним, вчера три политические силы выдвинули своих кандидатов на пост главы государства. «Самопомощь» выдвинула мэра Львова Андрея Садового, «Общественно политическое движение „Справедливость“» — Валентина Наливайченко, а Социал-демократическая партия — Сергея Каплина.


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