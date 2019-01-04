В центре столицы Австрии взорвался автомобиль (ФОТО)

Горящий автомобиль в центе Вены, фото: OE24

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Racurs.ua

В Вене на площади Карлсплатц сегодня взорвался автомобиль.

В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает местное издание OE24.

По словам свидетелей, взрыв сопровождался разлетом «фейерверков», таких, как горящие части автопокрышек.

Как впоследствии оказалось, это был не теракт. Журналистам удалось отыскать водителя и пассажира машины, которые находятся в шоковом состоянии и просят не разглашать их имена. По их словам, причиной инцидента стала техническая неисправность, которая спровоцировала быстро разгорающийся пожар. Однако люди успели покинуть салон транспортного средства еще до взрыва.

Отмечается, что инцидент продолжался всего несколько минут, после чего от автомобиля остались лишь обгоревшие останки кузова.

Однако, поскольку Карлсплатц является одним из наиболее важных транспортных узлов Вены, пожар спровоцировал серьезные проблемы с движением транспорта, в частности — нарушил график движения автобусов и трамваев.

Напомним, в августе 2018 года в городе Каменское Днепропетровской области взорвался автомобиль с депутатом городского совета. В результате инцидента пострадали два человека.