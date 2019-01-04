Хакеры «слили» в сеть переписку Меркель и других немецких политиков. Фото: Sputnik Грузия

https://racurs.ua/n116464-hakery-slili-v-set-perepisku-merkel-i-drugih-nemeckih-politikov.html

Racurs.ua

Личные данные, переписка, номера телефонов и банковских карт канцлера Германии Ангелы Меркель и остальных политиков, журналистов и певцов оказались в открытом доступе в сети.

Документы оказались в открытом доступе, вероятно, в результате кибератаки, передает DW со ссылкой немецкую общественно-правовую медиакомпанию RBB.

Кроме Меркель, от утечки информации пострадали федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, экс-председатель Социал-демократической партии (СДП) Зигмар Габриэль и около 1 тыс. депутатов ландтагов, Бундестага, Европарламента, партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) и других политсил.

Хакерская атака затронула и личные данные 33-х журналистов телеканала ARD.

Сейчас правоохранительные органы проверяют, как стал возможным «слив» данных, и устанавливают мотивы преступления. Известно, что утечка произошла не через правительственную сеть.

По словам представителей Министерства внутренних дел ФРГ, злоумышленники обнародовали в сети всю информацию, которую им удалось похитить. Но, по предварительным данным, никакие секретные материалы и политически важные данные не обнародованы.

Как сообщал «Ракурс», 31 декабря на медиа Соединенных Штатов Америки была осуществлена кибератака.