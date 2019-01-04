Крымчане жалуются на плохие продукты, перебои со светом, водой и связью / Фото: reporter-ua.com

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Racurs.ua

В оккупированном Крыму почти 10 тыс. жителей 27 населенных пунктах остались без света. Подконтрольные РФ власти аннексированного полуострова заявляют о массовых аварийных отключениях якобы из-за погодных условий.

Зафиксированы нарушения в работе электросетей Бахчисарайского, Сакского, Красногвардейского, Черноморского, Симферопольского районов Крыма, невзирая на запуск еще весной 2016 года четвертой нитки российского энергомоста. Напомним, что сейчас оккупированный полуостров снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из РФ и по энергомосту из Кубани.

Изначально сообщалось, что Армянск накрыл масштабный блэкаут. 29 декабря оккупанты заявили, что подготовили генераторы для «безаварийной работы» в праздничные дни. 3 января стало известно об отсутствии света в Феодосии, Евпатории и Симферополе.

Кроме этого, местные жители в соцсетях сообщили, что практически вся оккупированная Керчь снова осталась без воды.

«Жители оккупированной Феодосии тоже стонут от погружения на дно. Особо упоротые требуют заткнуться, так как в том же Краснодаре ничем не лучше… В Ялте считают, что город опустили на самое дно. И только ольгинец сообщил, что все изменится к лучшему, когда „Россия зайдет официально“», — пишут крымчане на форумах.

Не обошли вниманием жители оккупированной Феодосии и российские продукты питания.

«Тоскуют по украинским продуктам», — отмечает Крымский бандеровец в Twitter.

Также крымчане жалуются на плохое качество российской мобильной связи, вспоминая об украинских мобильных операторах.

Вот что советуют крымчане россиянам, которые хотят переехать жить на полуостров.

«Тысячу раз подумайте, прежде чем переезжать сюда! Цены адские. Вам сразу же захочется вернуться», — пишут местные.

Кроме этого, мусорный коллапс, который сейчас наблюдается в большинстве городов России, распространился и на территорию аннексированного полуострова.

Зато снег пошел: