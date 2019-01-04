Мусорный флешмоб в РФ: россияне «хвастаются» снимками заваленных отходами городов (ФОТО)

Россияне «хвастаются» снимками заваленных отходами городов / Фото: «Эхо Москвы»

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Мусорный коллапс во многих российских городах запечатлели местные жители, которые выложили фото в соцсети. На переполненные мусорные баки, пакеты с отходами у заборов и стен домов, а также жуткий запах жалуются жители Москвы и городов-спутников, Твери, Мурино, Волгограда, Магадана, Сызрани, Самары, Мурманска, Новосибирска, Челябинска и многих других.

«Люди в этих и других городах рассказывают о свалках во дворах и задаются вопросом, когда коммунальщики наконец займутся вывозом мусора. В Саратове перед мусорными завалами потекла река из отходов», — пишет «Эхо Москвы».

Также свое негодование выражают и жители оккупированного Rрымского полуострова, которые говорят, что «при Украине такого не было!».

В 2019 году в России стартовала так называемая «мусорная реформа». Убирать мусор поручили региональным оператором, а плату за вывоз отходов будут рассчитывать, исходя из количества прописанных в квартирах людей.

Ранее сообщалось, что Россия превратила уникальное озеро Байкал в свалку. Уже который год озеро страдает от роста числа несанкционированных свалок на его природной территории. Экологическая ситуация на Байкале стремительно ухудшается.