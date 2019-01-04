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Ракурс
Конкурс в Антикоррупционный суд

Конкурс в Антикоррупционный суд: совет экспертов «забраковал» восемь кандидатов (СПИСОК)

4 янв 2019, 13:50
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Первых кандидатов в Антикоррупционный суд признали несоответствующими требованиям. Об этом было сказано сегодня, 4 января, на первом публичном заседании Общественного совета международных экспертов, в котором приняли участие шесть его членов. Председательствовал на заседании глава Совета международных экспертов Энтони Хупер.

Эксперты обсуждали вопрос соответствия восьми кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату предъявляемым требованиям.

Ряду претендентов 2 января отправили вопросы относительно их имущества, родственников, профессиональной деятельности. По результатам ответов эксперты сделали выводы.

Вызывающими сомнения были признаны ответы восьми претендентов:

  • — Тишко Дмитрий Анатолиевич — судья Центрального райсуда Николаева;
  • — Заец Тарас Александрович — судья Святошинского районного суда Киева;
  • — Мартынов Евгений Александрович — судья Шевченковского районного суда Киева;
  • — Голуб Оксана Анатолиевна — судья Шевченковского районного суда Киева. Она вообще не предоставила ответы.
  • — Квятковский Анатолий Степанович — судья Апелляционного суда Ровненской области в отставке, к нему возникли претензии в связи со стоимостью автомобиля.
  • — Загородний Анатолий Федорович — судья Высшего административного суда Украины в отставке. Возникли вопросы к приобретенной отцом кандидата квартире.
  • — Штульман Игорь Владимирович — судья Высшего административного суда Украины. Возникли вопросы по покупке квартиры дочерью судьи.
  • — Кулинич Юрий Петрович — судья Деснянского районного суда Чернигова.

Организация Transparency International Ukraine в Facebook также опубликовала интересную инфографику, в которой объяснила, почему не рекомендует назначать на должности в Антикоррупционный суд Руслана Хитрика и Юрия Бурбела.

Инфографика: facebook.com / TransparencyInternationalUkraine

Источник: Ракурс


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