Конкурс в Антикоррупционный суд: совет экспертов «забраковал» восемь кандидатов (СПИСОК)

Конкурс в Антикоррупционный суд

https://racurs.ua/n116458-konkurs-v-antikorrupcionnyy-sud-eksperty-priznali-vosem-kandidatov-nesootvetstvuuschimi-spisok.html

Racurs.ua

Первых кандидатов в Антикоррупционный суд признали несоответствующими требованиям. Об этом было сказано сегодня, 4 января, на первом публичном заседании Общественного совета международных экспертов, в котором приняли участие шесть его членов. Председательствовал на заседании глава Совета международных экспертов Энтони Хупер.

Эксперты обсуждали вопрос соответствия восьми кандидатов в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату предъявляемым требованиям.

Ряду претендентов 2 января отправили вопросы относительно их имущества, родственников, профессиональной деятельности. По результатам ответов эксперты сделали выводы.

Вызывающими сомнения были признаны ответы восьми претендентов:

— Тишко Дмитрий Анатолиевич — судья Центрального райсуда Николаева;

— Заец Тарас Александрович — судья Святошинского районного суда Киева;

— Мартынов Евгений Александрович — судья Шевченковского районного суда Киева;

— Голуб Оксана Анатолиевна — судья Шевченковского районного суда Киева. Она вообще не предоставила ответы.

— Квятковский Анатолий Степанович — судья Апелляционного суда Ровненской области в отставке, к нему возникли претензии в связи со стоимостью автомобиля.

— Загородний Анатолий Федорович — судья Высшего административного суда Украины в отставке. Возникли вопросы к приобретенной отцом кандидата квартире.

— Штульман Игорь Владимирович — судья Высшего административного суда Украины. Возникли вопросы по покупке квартиры дочерью судьи.

— Кулинич Юрий Петрович — судья Деснянского районного суда Чернигова.

Организация Transparency International Ukraine в Facebook также опубликовала интересную инфографику, в которой объяснила, почему не рекомендует назначать на должности в Антикоррупционный суд Руслана Хитрика и Юрия Бурбела.