Перечень сомнительных кандидатов обнародуют 9 января, фото — Главком

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Racurs.ua

Судьи Майдана, кандидаты с сомнительными доходами, а также те, кто отличился особенно неэтичным поведением, оказались среди лиц, успешно сдавших экзамены в Высший антикоррупционный суд (ВАС), сообщили 28 декабря в Transparency International.

Таковы анализа списка кандидатов, который 27 декабря опубликовала Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ).

Его изучали представители общественных организаций — «Трансперенси Интернешнл Украина», Центр противодействия коррупции, Фонд DEJURE и Автомайдан.

Перечень сомнительных кандидатов, которые, по мнению этих организаций, не достойны быть судьями ВАС, обнародуют 9 января.

В списке ВККСУ — 113 претендентов, которые продолжат участие в конкурсе. Следующим шагом в утверждении должно стать заключение Общественного совета международных экспертов. Он до 26 января может ветировать сомнительных кандидатов.

Если международные эксперты будут сомневаться в добропорядочности кандидата, соберется совместное заседание совета и ВККСУ.

После этого ВККСУ по своему усмотрению выбирет победителей конкурса из оставшихся кандидатов.

Высший антикоррупционный суд заработает после назначения не менее 35 судей, причем 10 из них должны быть судьями апелляционной палаты.

Закон о Высшем антикоррупционном суде Рада приняла в июне 2018 года. ВАС будет заниматься исключительно делами топ-коррупции.