Перелік сумнівних кандидатів оприлюднять 9 січня, фото — Главком

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Судді Майдану, кандидати із сумнівними статками, а також ті, хто відзначився особливо неетичною поведінкою, опинилися серед осіб, які успішно склали іспити до Вищого антикорупційного суду (ВАС), повідомили 28 грудня в Transparency International.

Такими є аналізу списку кандидатів, який 27 грудня опублікувала Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ).

Його вивчали представники громадських організацій — «Трансперенсі Інтернешнл Україна», Центр протидії корупції, Фундація DEJURE та Автомайдан.

Перелік сумнівних кандидатів, які, на думку цих організацій, не гідні бути суддями ВАС, оприлюднять 9 січня.

У списку ВККСУ є 113 претендентів, які продовжать участь в конкурсі. Наступним кроком у затвердженні має стати висновок Громадської ради міжнародних експертів. Вона до 26 січня може ветувати сумнівних кандидатів.

Якщо міжнародні експерти матимуть сумніви щодо доброчесності кандидата, збереться спільне засідання ради із ВККС.

Після цього ВККС на власний розсуд обиратиме переможців конкурсу із решти кандидатів.

Вищий антикорупційний суд запрацює після призначення щонайменше 35 суддів, причому 10 з них мають бути суддями апеляційної палати.

Закон про Вищий антикорупційний суд Рада ухвалила у червні 2018 року. ВАС займатиметься виключно справами топ-корупції.