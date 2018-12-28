На Донбасі українські військові взяли в полон проросійського бойовика

Бійці ООС полонили бойовика. Фото: iPress.ua

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Бійці одного із підрозділів Об'єднаних сил взяли у полон бойовика ОРДЛО. Зловмисника полонили в районі бойових дій.

Як повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил на власній сторінці в Facebook, представника незаконних збройних формувань полонили 27 грудня в ході виконання бойових завдань на лінії зіткнення.

Полоненим виявився 35-річний мешканець Горлівки, колишній співробітник одного із відомств Міністерства внутрішніх справ. Зрадник з 2016 року прислужував бойовикам, в ході бойових дій проти сил АТО дістав поранення й був комісований.

У листопаді 2018 році знову був призваний за так званою мобілізацією бойовиків.

Полоненого та його особисту зброю передали співробітникам Служби безпеки України зі складу Об'єднаних сил. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Служба безпеки України припинила діяльність агентурної мережі російської військової розвідки в Миколаївській області. Правоохоронці затримали керівника агентурної мережі, який виявився капітаном 1 рангу Збройних сил України у запасі.