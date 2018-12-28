Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Бойцы ООС пленили боевика. Фото: iPress.ua

На Донбассе украинские военные взяли в плен пророссийского боевика

28 дек 2018, 11:08
999

Бойцы одного из подразделений Объединенных сил взяли в плен боевика ОРДЛО. Злоумышленника пленили в районе боевых действий.

Как сообщил пресс-центр операции Объединенных сил на собственной странице в Facebook, представителя незаконных вооруженных формирований взяли в плен 27 декабря в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения.

Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник одного из ведомств Министерства внутренних дел. Предатель с 2016 года прислуживал боевикам, в ходе боевых действий против сил АТО получил ранение и был комиссован.

В ноябре 2018 году вновь был призван по так называемой мобилизации боевиков.

Пленного и его личное оружие передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети российской военной разведки в Николаевской области. Правоохранители задержали руководителя агентурной сети, который оказался капитаном 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Новости партнеров

Последние публикации

Показать больше