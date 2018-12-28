На Донбассе украинские военные взяли в плен пророссийского боевика

Бойцы ООС пленили боевика. Фото: iPress.ua

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Racurs.ua

Бойцы одного из подразделений Объединенных сил взяли в плен боевика ОРДЛО. Злоумышленника пленили в районе боевых действий.

Как сообщил пресс-центр операции Объединенных сил на собственной странице в Facebook, представителя незаконных вооруженных формирований взяли в плен 27 декабря в ходе выполнения боевых задач на линии соприкосновения.

Пленным оказался 35-летний житель Горловки, бывший сотрудник одного из ведомств Министерства внутренних дел. Предатель с 2016 года прислуживал боевикам, в ходе боевых действий против сил АТО получил ранение и был комиссован.

В ноябре 2018 году вновь был призван по так называемой мобилизации боевиков.

Пленного и его личное оружие передали сотрудникам Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Служба безопасности Украины прекратила деятельность агентурной сети российской военной разведки в Николаевской области. Правоохранители задержали руководителя агентурной сети, который оказался капитаном 1 ранга Вооруженных сил Украины в запасе.