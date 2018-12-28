Ситуация на дорогах: «Укравтодор» сделал заявление

Ситуация на дорогах Украины: «Укравтодор» сделал заявление. Фото: Новое Время

https://racurs.ua/n116220-situaciya-na-dorogah-ukrainy-ukravtodor-sdelal-zayavlenie.html

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На дорогах Украины в большинстве областей сегодня, 28 декабря, будет наблюдаться гололедица.

Из-за дождей в западных областях и мелкого снега в центральных и восточных регионах страны состояние покрытия на дорогах государственного значения мокрое и частично заснеженное, сообщается на Facebook-странице «Укравтодора».

В горах, на перевальных участках дорог состояние покрытия мокрое, с утра идет мелкий снег.

В Службе автомобильных дорог Украины сообщили, что сегодня ночью возникали проблемы с движением на сложных участках дорог М-22 Полтава — Александрия, Н-08 Борисполь — Мариуполь в Кременчугском районе и Н-31 Днепр — Решетиловка в районе города Кобеляки из-за проезда тяжеловесного транспорта.

Сейчас дорожными организациями проводятся работы по расчистке дорог и обработке противогололедными средствами. На дорогах государственного значения пробок нет, проезд обеспечен.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня на всей территории страны ожидаются дожди с мокрым снегом.